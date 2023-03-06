«Вбить клин»: в Совфеде назвали источник слухов о военной помощи Китая Сенатор Карасин назвал целью слухов о военной помощи Китая подрыв отношений с Россией

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ

Григорий Карасин

Неизвестные источники распространяют слухи о планируемых поставках китайского оружия России с целью вбить клин в отношения между Пекином и Москвой, заявил NEWS.ru глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Сенатор назвал сообщения о возможной военной поддержке КНР «анонимными медийными диверсиями». Он подчеркнул, что Запад и Восток согласны с тем, что говорить об этом преждевременно.

Запад не прекращает усилий поссорить Москву и Пекин и вбить клин недоверия между Россией и Китаем. Для этого используются совершенно различные темы и интерпретации. Желание вбить клин чрезвычайно велико, и это будет ощущаться на протяжении следующих многих месяцев, — сказал Карасин.

Официальных подтверждений военной помощи со стороны КНР РФ нет, как и информации о переговорах по этому вопросу.

Ранее военный эксперт Александр Храмчихин заявил, что Китай мог бы помочь России поставками электроники двойного назначения, беспилотников и артиллерийских боеприпасов. Он отметил, что КНР также обладает хорошими системами залпового огня. Эксперт уточнил, что имеет в виду такие РСЗО, как «Вэйши-2», «Вэйши-3», PHL-11 и PHL-16.

24 февраля Китай предложил план мирного урегулирования конфликта на Украине из 12 пунктов. Документ, опубликованный МИД КНР, предполагает прекращение огня и возобновление переговоров.