Военный эксперт рассказал, какая военная помощь Пекина помогла бы Москве Эксперт Храмчихин заявил, что России были бы интересны китайские беспилотники и снаряды

Фото: Chen Yehua/Xinhua/Global Look Press

Если бы переговоры России и Китая все-таки состоялись, то Пекин мог бы помочь Москве электроникой двойного назначения, заявил NEWS.ru независимый военный эксперт Александр Храмчихин. По его словам, РФ не отказалась бы также от снарядов и беспилотников.

Если брать собственно оружие, нам могли бы пригодиться китайские беспилотники и артиллерийские боеприпасы. У них такие же калибры, многие их системы были скопированы с советских. Еще у них есть хорошие системы залпового огня, лучшие в мире, ни у нас, ни у американцев ничего похожего нет. Но их поставки совсем маловероятны, — отметил аналитик.

По его словам, речь идет о системах «Вэйши-2» и «Вэйши-3», а также PHL-11 и PHL-16. Однако Храмчихин считает, что Пекин не собирается поставлять России вооружения.

Пекин не видит в этом смысла. Попадать под санкции они не хотят. Кроме того, их раздражает, что все, что происходит на Украине, мешает их торговле. В первую очередь с Европой. Кроме того, в Китае очень сильны, особенно среди бизнеса и части элиты, проамериканские настроения, — резюмировал он.

Отмечается, что официальных подтверждений помощи и даже переговоров о ней с Китаем нет.

Ранее политолог Анастасия Слепова заявила, что США захотели ввести санкции против Китая на фоне укрепившихся взаимоотношений КНР и России. Она рассказала, что Вашингтон переживает из-за того, что Пекин активно взаимодействует не только с Москвой, но и с Минском. Эксперт отмечает, что такие отношения могут повлиять на создание союза между тремя дружественными странами.

По словам эксперта, американцы обеспокоены поставками высокообогащенного урана для реактора CFR-600 со стороны России. Из-за этого Китай может сравняться с США по объему ядерного арсенала.