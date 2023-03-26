В Совфеде сказали, что должно стать итогом подрыва «Северных потоков» Косачев предложил принять международную конвенцию по защите подводных трубопроводов

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Константин Косачев

Закономерным итогом подрыва «Северных потоков» должно стать принятие международной конвенции по защите подводных трубопроводов, написал в своем Telegram-канале вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. Парламентарий призвал заполнить этот пробел в международном праве. По словам Косачева, в конвенции нужно в том числе установить зоны ответственности государств, через территории морских пространства которых проходят трубы, и объявить их повреждение наказуемым преступлением.

С моей точки зрения, закономерным юридическим итогом произошедшего (причем независимо от того, удастся ли добиться международного расследования) должна стать разработка и принятие международной конвенции по защите подводных трубопроводов. В настоящее время такой конвенции нет, а значит, имеет место пробел в международном праве, который необходимо как можно скорее восполнить, — написал Косачев.

Вице-спикер Совфеда добавил, что в конвенции также нужно предусмотреть нормы о порядке создания и работы следственной комиссии в случае повреждения трубопроводов. Косачев обратил внимание, что в отношении защиты подводных кабелей подобный документ был разработан еще в XIX веке. Конвенция по защите подводных телеграфных кабелей, подписанная в Париже в 1884 году, действует до сих пор, указал он.

Ранее первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский рассказал, что генсек организации может поручить создать комиссию при Совбезе по расследованию диверсий на «Северных потоках» в апреле. По словам Полянского, для этого российской стороне также необходимо подготовить текст соответствующей резолюции. По словам дипломата, Москва постарается учесть в этом документе все пожелания партнеров.