В Совфеде отреагировали на обвинение СБУ против всех сенаторов Цеков назвал ожидаемым обвинение СБУ против всех сенаторов

Фото: Совет Федерации

Сергей Цеков

Решение СБУ выдвинуть обвинение против всех российских сенаторов было ожидаемым, заявил NEWS.ru член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков. По его словам, это никак не скажется на работе верхней палаты парламента РФ.

Это ожидаемое решение СБУ. Сидят там и думают, что бы еще выдвинуть, осудить, предъявить. <...> Это никак не скажется на работе сенаторов, — сказал Цеков.

Сенатор добавил, что его во все времена политической карьеры называли антиукраинским политиком. Цеков подчеркнул, что он и его коллеги работали и в период воссоединения Крыма с Россией, и в 2022, когда новые территории примкнули к РФ, «за которые тысячи, миллионы предков положили жизни: за Крым, за Луганск, Донецк, за Херсонскую, Запорожскую области, волю народа».

Сенатор выразил мнение, что на Украине придумывают «какое-то новое государство, пытаются строить его с нуля». При этом, считает Цеков, в итоге получилась «самая несчастная в мире страна».

Ранее СБУ заочно предъявила обвинение всем членам Совета Федерации. Ведомство расценивает голосование в верхней палате парламента по ратификации договоров о принятии новых регионов в состав России как посягательство на территориальную целостность Украины.

В марте СБУ сообщила о передаче в суд дела в отношении 41 депутата Госдумы, которые проголосовали за признание Россией независимости ДНР и ЛНР. Согласно заявлению ведомства, статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.