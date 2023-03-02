В Госдуме отреагировали на планы СБУ заочно судить российских депутатов Депутат Канаев: суд над российскими парламентариями призвал поддержать боевой дух украинцев

Планы Службы безопасности Украины (СБУ) заочно осудить депутатов Госдумы призваны поддержать боевой дух украинцев, заявил в беседе с Lenta.ru член комитета Госдумы по промышленности и торговле Алексей Канаев. По его словам, киевские власти подкармливают граждан своей страны байками и сказками о борьбе с Россией, но к практическим результатам подобные действия не приведут.

Во многом подобные заявления и действия направлены на поддержание боевого духа <...> Они подкармливают граждан своей страны подобными байками и сказками об эффективной и великой борьбе против «ужасной» России, — уверен Канаев.

Депутат считает, что подобные действия со стороны Киева подтверждают правоту России в украинском конфликте. Он добавил, что результаты заочных судов никак не скажутся на уверенности российских депутатов в их правоте.

Ранее СБУ сообщила о передаче в суд дела в отношении 41 российского депутата Госдумы, проголосовавших за признание Россией независимости ДНР и ЛНР. Согласно заявлению ведомства, статья предусматривает наказание в виде заключения сроком до 15 лет, пишет издание.

В феврале на Украине запретили деятельность «Партии регионов» бывшего президента страны Виктора Януковича. Соответствующее решение вынес 21 февраля Восьмой апелляционный административный суд (ААС). Инициатива запрета партии принадлежала украинскому Минюсту.