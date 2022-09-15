В Россию прибыл новый постпред Евросоюза

Фото: Michal Kamaryt/Global Look Press

Ролан Галяраг

Новый постоянный представитель Евросоюза прибыл в Россию, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС. В начале сентября ЕС сменил главу дипмиссии в Москве. Немецкий дипломат Маркус Эдерер оставил этот пост. Его место, по данным издания, должен занять француз Ролан Галяраг.

У нас есть постпредство ЕС в РФ. И, что самое главное, прибыл новый постпред, которому дали возможность здесь работать, — сказала Захарова.

Накануне постпред России при ЕС Владимир Чижов подтвердил, что в ближайшее время покидает Брюссель в связи с завершением своей командировки, которая продлилась 17 лет. Имя преемника не было озвучено. Он также отметил, что отношения РФ и Евросоюза уже никогда не вернутся к тому состоянию, в котором они были до нынешнего кризиса.

4 сентября стало известно о завершении работы в РФ экс-посла США Джона Салливана. Вашингтон готовит ротацию на эту должность, и о понижении уровня диппредставительства страны в России речи не идет. Дипломат указал, что покинул свой пост из-за смертельной болезни жены. По его словам, на тот момент у нее прогрессировала раковая опухоль. Он также отметил, что решение об уходе никак не относится к политике РФ в отношении Украины.