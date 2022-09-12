Постпред России при ЕС Чижов в ближайшее время покинет cвой пост Чижов: отношения России и ЕС уже никогда не будут прежними

Фото: Mission of Russia EU/via Global Look Press

Постоянный представитель Российской Федерации при Европейском союзе Владимир Чижов

Постпред России при ЕС Владимир Чижов подтвердил, что в ближайшее время покидает Брюссель в связи с «завершением своей командировки», которая продлилась 17 лет, передает РИА Новости. Имя приемника пока не было озвучено. Он также отметил, что отношения России и ЕС уже никогда не вернутся к тому состоянию, в котором они были до нынешнего кризиса. По его словам, фактически Евросоюз быстро превращается в «экономический придаток НАТО». Чижов добавил, что ему «неуютно выступать в качестве живого монумента стратегическому партнерству России и ЕС».

Я уезжаю в скором времени, срок моей командировки подошел к концу. Мне уже неуютно выступать в качестве живого монумента стратегическому партнерству России и ЕС <...> Наши отношения никогда не вернутся к тому состоянию, которое было до нынешнего кризиса развития, — сказал он.

Летом стало известно, что кандидатуру постпреда РФ при Евросоюзе Владимира Чижова выдвинули в Совет Федерации от губернатора Карелии. Ранее стало известно, что дипломат покинет свой пост. Чижов являлся постоянным представителем страны при Европейском союзе с 2005 года.

Дипломат раннее заявлял, что Брюсселю необходимо пересмотреть свою позицию и вернуться к диалогу с Москвой, чтобы остановить «деградацию» отношений.