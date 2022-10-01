В России запретили недружественным странам перевозить грузы Мишустин подписал постановление о запрете перевозок грузов из стран, наложивших санкции против РФ

Фото: Russian State Duma Press Service/via Global Look Press

Михаил Мишустин

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, в рамках которого запрещается перевозить грузы компаниям, зарегистрированным в странах, введших рестрикции против России. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации. Ограничение коснется двусторонних и транзитных перевозок, а также перевозок с территории или на территорию третьего государства.

Установить запрет на осуществление международных автомобильных перевозок грузов по территории РФ грузовыми транспортными средствами, принадлежащим иностранным перевозчикам, зарегистрированных в иностранных государствах, которые ввели в отношении граждан РФ и российских юридических лиц ограничительные меры в сфере международных автомобильных перевозок грузов, — говорится в сообщении.

В перечень стран, попавших под запрет, вошли все члены Европейского Союза, Великобритания, Норвегия и Украина.

Ранее президент России Владимир Путин предоставил правительству право устанавливать запрет на международные автоперевозки грузов по РФ транспорту из недружественных стран.

После начала спецоперации России на Украине импорт в Россию снизился на 30% уже в марте из-за отказа крупных международных перевозчиков, например Maesk, Mediterranean Shipping Company и CMA CGM везти грузы морем, по воздуху или по железной дороге. Правительство приняло решение легализовать параллельный импорт, чтобы не создавать дефицита востребованных товаров в России.