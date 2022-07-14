В России задержали исламистов за сбор пожертвований для боевиков ФСБ задержала пятерых исламистов из группировки «Хайят Тахрир аш-Шам»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пять исламистов из «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) были задержаны сотрудниками ФСБ в нескольких регионах России за сбор пожертвований для боевиков в Сирии, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу силового ведомства. В отношении задержанных заведены уголовные дела о содействии терроризму.

На территории Кабардино-Балкарской Республики, Астраханской, Волгоградской, Самарской и Московской областей задержаны пять граждан РФ — пособников международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам», в настоящее время действующей на территории Сирии, — указано в сообщении ФСБ.

«Хайят Тахрир аш-Шам» — радикальная исламистская организация, участвующая в сирийской гражданской войне. Группировка была создана в 2017 году.

11 июля сотрудники ФСБ задержали 11 членов подпольной группировки «Исламского государства» (ИГ, признана в РФ террористической, деятельность запрещена) в Карачаево-Черкесии. В спецслужбе уточнили, что террористы занимались вербовкой местных жителей, а также пропагандой своей деятельности в интернете. Во время обысков у задержанных нашли и изъяли 10 единиц огнестрела, пистолет Макарова, охотничий обрез, три гранаты и патроны.