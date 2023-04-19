В России ответили на заявление Южной Кореи о поставках вооружения ВСУ Сенатор Карасин: Южная Корея заявила о возможных поставках вооружения ВСУ из-за давления

Фото: Seung Il Ryu/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Южная Корея заявила о возможных поставках вооружения ВСУ на фоне давления со стороны США, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. В разговоре с Lenta.ru он пояснил, что на последней встрече G7 большое внимание было уделено украинскому конфликту, на что мог соответствующим образом отреагировать президент Южной Кореи Юн Сок Ель.

Там буквально на днях прошла министерская встреча «Большой семерки», которая посвятила очень много внимания кризису на Украине. Поэтому я не исключаю, что просто было оказано давление на Южную Корею, и та решила подыграть, — отметил Карасин.

По словам сенатора, Южной Корее не стоит принимать поспешных решений об отправке военной помощи ВСУ. Он уточнил, что это будет опрометчивый шаг как для Сеула, так и для Украины на фоне специальной военной операции.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель ранее впервые допустил возможность военной помощи Украине. Южнокорейский лидер назвал условия, при которых Сеул поможет Киеву.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ответ на это сказал, что на возможные поставки Украине оружия со стороны Южной Кореи Россия может начать поставлять новейшее оружие в Северную Корею. Он назвал Южную Корею еще одной страной, которая готова «помочь нашим врагам».