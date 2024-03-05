В России назвали Нуланд историческим врагом Депутат Госдумы Белик назвал Нуланд историческим врагом России

Фото: Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Виктория Нуланд

Замгоссекретаря США Виктория Нуланд является историческим врагом России, заявил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик. По его словам, политик запомнилась глубокой ненавистью к РФ, передает РИА Новости.

Нуланд, без сомнения, исторический враг России. Ее отставка — показатель того, что американский курс споткнулся о реалии современного мира. Нуланд запомнилась не только российским политикам, но и простым россиянам своей глубокой ненавистью к нашей стране, — сказал Белик.

Ранее Виктория Нуланд уведомила о решении покинуть свой пост в ближайшие недели, говорится в письменном заявлении главы Госдепартамента Энтони Блинкена, распространенном пресс-службой американского внешнеполитического ведомства. По его словам, после отставки Нуланд ее обязанности будет временно исполнять заместитель госсекретаря Джон Басс.

Причина отставки заместителя госсекретаря США по политическим вопросам связана с провалом антироссийского курса администрации президента страны Джо Байдана, объяснила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, русофобия «камнем тянет демократов на дно».