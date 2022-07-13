В МИД заявили, что рейтинговые агентства Запада показали свою предвзятость Представитель МИД Биричевский: рейтинговые агентства Запада продемонстрировали предвзятость

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Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский заявил, что западные рейтинговые агентства показали свою предвзятость. Они, по сути, выполняют политический заказ, отметил он в беседе с РИА Новости.

Последние события наглядно продемонстрировали, что так называемые «независимые» рейтинговые агентства стран Запада крайне предвзяты в своих оценках. По сути, эти структуры выполняют политический заказ, чётко следуя генеральной линии руководства своих государств, — подчеркнул Биричевский.

Дипломат считает востребованным создание действительно независимой рейтинговой организации. Она могла бы давать объективную информацию об экономике и компаниях России, а также других стран. Сейчас это, уверен директор департамента МИД, имеет особую актуальность.

Проработка данного вопроса уже ведётся со многими нашими партнёрами, в том числе в многосторонних форматах, — пояснил Биричевский.

Ранее стало известно, что Дмитрий Биричевский заявил: ответные шаги Москвы на санкции Запада могут быть весьма болезненными. При этом европейские страны должны понимать, что ограничениями в отношении России они сами изнуряют собственную экономику. По словам дипломата, российская сторона пока не применяет контрмеры в полную силу.