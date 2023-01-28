В МИД России раскрыли смысл взрывов на «Северных потоках» Замглавы МИД России Сыромолотов: подрывом «Северных потоков» ЕС указали на зависимость от США

Фото: The Swedish Coast Guard/XinHua/Global Look Press

Авария на «Северных потоках»

Подрывами российских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» Европе было указано на ее зависимость от США, заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов. По его словам, этим терактом страны ЕС заставили платить за газ гораздо дороже.

Исключительность этого террористического акта заключается в том, что странам Евросоюза — потребителям нашего природного газа — было недвусмысленно указано на их подчиненное положение. Их фактически лишили возможности приобретения базового для хозяйственной деятельности товара по приемлемым ценам, вынуждая покупать его втридорога, — сказал замминистра.

Он добавил, что диверсия нанесла удар как по экономике стран ЕС, ее конкурентоспособности, так и по благополучию рядовых европейцев.

Накануне замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что довольна разрушением «Северного потока – 2». Она также выразила мнение, что подрыв газопровода не имел решающего значения при принятии президентом России Владимиром Путиным решения о начале спецоперации на Украине.

Ранее сообщалось, что премьер Саксонии и зампред Христианско-демократического союза Германии Михаэль Кречмер заявил о необходимости отремонтировать «Северный поток – 1». По его мнению, ФРГ потребуется более дешевый газ после окончания боевых действий на Украине.