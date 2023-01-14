В Германии призвали отремонтировать «Северный поток — 1» Премьер Саксонии Кречмер призвал отремонтировать «Северный поток — 1»

Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Газопровод «Северный поток — 1», который был поврежден в результате диверсии, необходимо отремонтировать, заявил премьер земли Саксония, зампред Христианско-демократического союза Германии Михаэль Кречмер в интервью газетам группы Funke. По его мнению, стране потребуется более дешевый газ после окончания боевых действий на Украине.

Вопрос о российском газе не стоит. <...> Но на данный момент нужно позаботиться о том, чтобы обезопасить инфраструктуру «Северного потока» от дальнейших разрушений. Оператор должен обеспечить условия, чтобы трубопровод можно было отремонтировать. Если не устранить ущерб, то «Северный поток» станет непригоден на долгое время, — сказал он.

Аналитик Игорь Юшков ранее отметил, что возобновление поставок российского газа в Европу возможно, но есть ряд проблем по каждому маршруту. Эксперт отметил, что прокачку по «Северному потоку» прекратили не из-за взрыва, а из-за санкций против «Газпрома». При этом одну из ниток «Северного потока — 2» можно запустить уже сейчас, однако Юшков усомнился, что европейские политики решатся на это.

При этом в Европе отказ от поставок российского газа преподносится как политическая победа, добавил Юшков. По его словам, Европа не считает свое положение критичным, но ситуация не кажется проблемной только на короткой перспективе.