В МИД назвали провальными любые попытки оттеснить Россию с Ближнего Востока

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Любые попытки оттеснить Россию с Ближнего Востока всегда будут обречены на провал, заявил РИА Новости спецпредставитель МИД РФ по ближневосточному урегулированию Владимир Сафронков. Он подчеркнул, что никто не сможет повлиять на отношения Москвы со странами данного региона.

Убежден, что любые попытки оттеснить Россию из региона, повлиять на ее отношения с регионалами, выключить из процесса решения палестино-израильского или любого другого ближневосточного кризиса представляют собой политический «нонсенс» и обречены на провал, — сказал дипломат.

Он добавил, что США хотят «приватизировать» переговоры по арабо-израильскому конфликту, самоустранившись из «квартета» с Россией, Евросоюзом и ООН. Однако, по мнению Сафронкова, попытки «разрубить столь сложные конфликтные узлы» в одиночку относятся к числу невыполнимых миссий.

Ранее ветеран американской внешней разведки Пол Пиллар заявил, что властям США следует поучиться у России в сфере взаимодействия и сотрудничества со странами Ближнего Востока. Он отметил, что Москва демонстрирует мастерство в работе со всеми ближневосточными государствами, в то время как США остаются «самой сдержанной внешней державой» в отношениях с регионом.