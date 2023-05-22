В Крыму заявили об одобрении Вашингтоном развязывания ядерной войны Мурадов: США одобрили развязывание ядерной войны, разрешив использовать свое оружие против Крыма

Фото: GIANLUCA VANNICELLI/Keystone Press Agency/Global Look Pres

F-16

Разрешив Украине использовать американское оружие для нанесения ударов по Крыму, Вашингтон одобрил развязывание ядерной войны, заявил постпред республики при президенте России Георгий Мурадов. При этом он выразил надежду на то, что исторический пример Карибского кризиса остудит «горячие головы» в НАТО, сообщает РИА Новости.

По недомыслию или из злого умысла Белый дом в лице Салливана своим согласием на применение американской авиации против Крыма одобрил развязывание ядерной войны. Ситуация проста, как дважды два, если Салливан вообще способен делать простейшие политические вычисления, — сказал Мурадов.

Он пояснил, что в Севастополе располагается один из основных стратегических бастионов РФ — Черноморский флот. При посягательстве на него законодательство России предусматривает обязанность применить все имеющиеся средства, чтобы не допустить подрыва стратегической безопасности.

Мурадов добавил, что Россия будет вынуждена ответить на поставки Украине американских боевых самолетов. При этом указал, что обычных вооружений для уничтожения аэродромов переброски самолетов явно недостаточно. Постпред уточнил, что речь идет об аэродромах в Восточной Европе, то есть первыми под удар могут попасть Польша и Румыния.

Накануне помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон не разрешит Украине использовать американское и западное оружие для ударов по территории России. Однако Крым в Белом доме считают украинским, поэтому атаки на полуостров не будут вызывать у США претензий.