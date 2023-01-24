В Кремле предупредили россиян об угрозе покушений со стороны Киева

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Дмитрий Песков

Киев имеет отношение к покушениям на территории России, поэтому угроза для граждан страны со стороны Украины имеет место, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В частности, представитель Кремля вспомнил об убийстве дочери философа Александра Дугина Дарьи, в совершении которого ФСБ обвинила украинские спецслужбы. Так Песков прокомментировал информацию о том, что Украина и США обсуждали покушение на основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, сообщает ТАСС.

Нам неизвестно, это скорее вопрос для специальных служб, это их профиль. Но что касается покушений, то Киев имеет отношение и к покушениям, и к чудовищным убийствам. Давайте вспомним убийство Дугиной, — сказал Песков.

Он добавил, что причастность Киева к покушениям очевидна. Следовательно, отметил пресс-секретарь, опасность для граждан РФ есть.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что президент Украины Владимир Зеленский в ходе переговоров с директором ЦРУ Уильямом Бернсом обсуждал покушение на Пригожина. Он сказал, что политик просил руководителя спецслужб реализовать эту идею.

Рогов объяснил, что Зеленскому была бы выгодна ликвидация Пригожина из-за высокого уровня эффективности действий последнего. Особенно такая цель логична для украинского лидера с учетом информационной войны, отметил он.