В Кремле заявили о завершении мобилизации Песков: мобилизация завершена, новой информации на этот счет нет

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Представитель Кремля Дмитрий Песков еще раз подтвердил завершение частичной мобилизации в России. По его словам, никакой новой информации на этот счет нет, передает РИА Новости.

Никакой информации на этот счет нет, вы знаете все соответствующие слова президента о том, что она завершена, — сказал Песков.

28 октября министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о завершении частичной мобилизации. Глава ведомства заявил, что установленное задание по набору 300 тысяч человек выполнено. Министр добавил, что никаких дополнительных заданий не планируется.

Позже Шойгу сообщил, что 218 тысяч мобилизованных находятся на полигонах, где проходят подготовку, а 82 тысячи мобилизованных уже отправлены в зону спецоперации на Украине. Глава ведомства добавил, что 13 тысяч россиян пришли в военкоматы добровольно, не дожидаясь повесток. Он отметил, что средний возраст призванных в рамках частичной мобилизации составил 35 лет.