В Кремле готовы идти на контакт с США по стратегической стабильности Песков заявил о потребности в контактах с США по стратегической стабильности

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Дмитрий Песков

Контакты между Москвой и Вашингтоном на тему стратегической стабильности и контроля над вооружением пока не планируются, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Однако он подчеркнул, что потребность в них есть, передает ТАСС.

Нет, пока нет таких планов, хотя потребность есть, — сказал Песков.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что переговоры между Москвой и Вашингтоном по вопросам контроля над вооружениями ограничены эпизодическим обменом и оценками. По его словам, ранее стороны вели конструктивный диалог, но США разрушили его оторванными от реальности требованиями.

После этого руководитель Национального управления ядерной безопасности при Министерстве энергетики США Джилл Хруби сообщила, что Вашингтон хотел бы возобновить «реальные дискуссии» с Россией на данную тематику. Однако для такого диалога пока не хватает «позитивной атмосферы». По ее словам, для организации переговоров нужны скоординированные усилия конгресса и Белого дома.

В октябре сообщалось, что Россия получила от США предложения по контролю над вооружениями в неофициальной форме. В них нет элементов новизны, и Москва ответит Вашингтону «в должный момент».