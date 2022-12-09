В Кремле согласились с Меркель в оценке целей Минских соглашений Песков: Путин говорил, что Минские соглашения нужны Киеву для затягивания времени

Фото: Sven Hoppe/dpa/Global Look PRess

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире Первого канала согласился с предположением, высказанным бывшим канцлером ФРГ Ангелой Меркель, о том, что для Киева заключение Минских соглашений было необходимо. По словам представителя Кремля, Украина использовала договоренности для того, чтобы тянуть время, о чем предупреждал Владимир Путин.

Я верю в искренность и мудрость президента России, который с самого начала говорил, что Украина тянет время и не хочет выполнять минские обязательства. Он призывал все страны подтвердить свои подписи действиями. Но все мурыжили. Это имеет последствия сейчас, — сказал Песков.

Ранее Меркель назвала заключение Минских соглашений в 2014 году «попыткой дать Украине время для того, чтобы стать сильнее». Она обратила внимание на отличие Украины 2014–2015 годов от современной.

В свою очередь представитель МИД России Мария Захарова заявила, что заявление Меркель о Минских соглашениях можно использовать как заявку на трибунал. По мнению Захаровой, в словах экс-канцлера ФРГ звучит «подлог как метод действия Запада».

Дипломат отметила, что лидеры западных государств знали, что не станут исполнять Минские соглашения, хотя и проводили многочасовые переговоры.