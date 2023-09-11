В Кремле рассказали, какую тему не поднимали Путин и Эрдоган Песков: тема передачи «азовцев» Киеву в беседе Путина и Эрдогана не поднималась

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Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган не обсуждали тему передачи командиров батальона «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) Украине, передает РБК слова представителя Кремля Дмитрия Пескова. Он также добавил, что лидеры продолжат общение, но сейчас нет точной даты следующего контакта, они могут встретиться оперативно при необходимости.

Лидеры продолжат обязательно общение. Вы знаете, что они очень часто говорят по телефону и визиты их согласуются достаточно оперативно, — заявил Песков.

Национальная гвардия Украины ранее сообщила о возвращении бойцов полка «Азов» на линию фронта. Полковник Микола Уршалович рассказал на брифинге, что «азовцы» начали участвовать в боях в районе Серебрянского лесничества (ЛНР). По словам военного корреспондента Евгения Поддубного, подразделение заметили также в окрестностях Артемовска и Купянска.

Ранее командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко заявил о возвращении на фронт выданных Турцией командиров полка «Азов». Что будет с этими бойцами, если они повторно попадут в плен, — в материале NEWS.ru.

Член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев призвал казнить «азовцев», попадающих в плен. Он заявил, что такая возможность имелась, поскольку по законам Донецкой и Луганской народных республик была сохранена смертная казнь.