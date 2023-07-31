Что будет с вернувшимися на поле боя командирами «Азова» при взятии в плен

Фото: Ukraine Presidency/Ukraine Presi/Global Look Press

Командиры «Азова»

Командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко заявил о возвращении на фронт выданных Турцией командиров полка «Азов» (признан в России террористической организацией и запрещен), передает издание «Украинская правда». Что будет с этими бойцами, если они повторно попадут в плен?

Пивненко подтвердил отсутствие запрета со стороны украинской власти на дальнейшее участие «азовцев» в боевых действиях. «Для меня такого какого-то запрета, чтобы мне кто-то говорил, что те воюют, а те — нет, нет», — сообщил командующий Нацгвардией.

По его словам, каждый вернувшийся будет занимать на фронте место согласно своей должности. Пивненко напомнил, что до взятия в плен командиры «Азова» выполняли задачи не только в составе бригады, но и в составе батальонной тактической группы.

Когда командиры «Азова» вернутся в зону СВО

Приехавшие из Турции командиры полка «Азов» могут вернуться в зону СВО в течение месяца. Пивненко заявил, что не видит препятствий для участия в боевых действиях ранее плененных, в том числе и подполковника Нацгвардии Дениса Прокопенко.

По его словам, вернувшиеся командиры «Азова» в настоящий момент готовятся приступить к выполнению задач наравне с другими членами батальона.

«Они готовятся и будут выполнять задачи, как и все остальные», — отметил он.

Как командиры «Азова» попали в плен и вернулись из него

Командиры полка «Азова» сдались в плен российским военным 20 мая 2022 года после обороны «Азовстали». Спустя четыре месяца Прокопенко вместе четырьмя другими командирами подразделения — Святославом Паламаром, Олегом Хоменко, Сергеем Волынским, Денисом Шлегой — в рамках обмена военнопленными были освобождены и отправились в Турцию. Тогда России выдали 50 пленных, а Украине — 215. Всего из плена были освобождены 108 бойцов «Азова».

Фото: МО РФ Сдавшиеся в плен украинские военнослужащие и боевики националистического батальона «Азов»

Командиры «Азова» должны были оставаться в Турции до окончания боевых действий на Украине в соответствии с условиями их обмена на российских военнопленных и экс-депутата Рады Виктора Медведчука. Однако турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в июле 2023 года передал «азовцев» президенту Украины Владимиру Зеленскому. Из Турции боевики возвращались вместе с Зеленским одним бортом.

Наличие договоренностей по командирам «Азова» подтвердил и президент России Владимир Путин. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков обратил внимание, что соглашение было нарушено со стороны Анкары и Киева, Москву о принятии решения вернуть «азовцев» на родину никто не уведомлял.

По его словам, турецкая сторона приняла это решение из-за оказываемого на нее давления на фоне провалов ВСУ во время контрнаступления и саммита НАТО в Вильнюсе.

Что будет с командирами «Азова» при повторном взятии в плен

Президент России Владимир Путин объяснил, что командиры батальона «Азов» могут участвовать в обмене пленными в случае, если это выгодно российской стороне.

«Мы делали эти обмены, в том числе с „азовцами“, меняли их, скажем, на наших летчиков. В принципе, когда это в наших интересах, все можно делать, если это нам выгодно», — отметил российский лидер на пресс-конференции по итогам саммита Россия-Африка.

Депутат Госдумы генерал-лейтенант Виктор Соболев, оценивая масштабы преступлений «азовцев», в интервью NEWS.ru призвал казнить членов батальона, попадающих в плен.

«Если они вновь попадут в плен, их надо судить, ни о каком освобождении и передаче пленных речи идти не может, они просто глумятся над людьми», — заявил Соболев.

Он напомнил, что законами ЛДНР предусматривается смертная казнь за преступления, совершенные в отношении мирных граждан.

Читайте также:

«Надо было расстрелять»: в Госдуме осудили передачу пленных «азовцев» Киеву

На Украине объяснили возвращение Турцией командиров «Азова»

Три бойца «Азова» пойдут под суд за обстрелы жилых домов