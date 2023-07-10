На Украине объяснили возвращение Турцией командиров «Азова» Украинский посол Боднар: Турция вернула командиров «Азова» без всяких условий

Фото: president.gov.ua

Посол Украины в Турции Василий Боднар заявил, что Анкара заинтересована в возвращении командиров батальона «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). В эфире украинской версии «Радио Свобода» (внесено Минюстом РФ в список иноагентов) он уточнил, что Турция на данный момент не выдвигала никаких условий для их передачи.

На самом деле, какие-либо условия, о которых мне было бы известно, по возвращению наших военнослужащих не были выдвинуты. Напротив, это как раз особенность этой позиции турецкой стороны как медиатора, предоставляющей так называемые хорошие услуги для того, чтобы сам процесс продолжался. <...> Но это также ужесточение позиций Турции в коммуникации с российской стороной, — сказал Боднар.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что возвращение «азовцев» является нарушением договоренностей. Он уточнил, что Москва будет использовать каналы на высоком и высшем уровнях, чтобы разъяснить Анкаре свою позицию, а также будет учитывать данную ситуацию при следующих договоренностях с Турцией в различных областях.

8 июля президент Украины Владимир Зеленский объявил о возвращении на родину командиров «Азова» Дениса Прокопенко под позывным Редис, Святослава Паламаря (Калина), а также командира 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергея Волынского (Волына) и бойцов Нацгвардии Олега Хоменко и Дениса Шлеги. Все они сдались во время осады ВС РФ металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе в прошлом году.