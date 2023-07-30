Путин отказался от комментариев по вопросам возвращения бойцов «Азова» Путин: у Москвы и Анкары были договоренности о нахождении бойцов «Азова» в Турции

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин подтвердил, что между Москвой и Анкарой были договоренности о нахождении командиров украинского батальона «Азов» (организация признана в России террористической, деятельность запрещена) на территории Турции. При этом российский лидер подчеркнул, что других комментариев не будет.

Договоренности были, других комментариев не будет, — сказал Путин.

Так глава государства ответил на вопрос о том, стоит ли обменивать командиров «Азова» на кого-то или надо следовать примеру Иосифа Сталина, отказавшегося менять сына на маршала гитлеровской Германии.

Сталин не просто солдата на маршалов не менял, речь шла о его сыне, и он имел моральное право принять такое решение, на мой взгляд, это разные вещи. С другой стороны, мы делали эти обмены, в том числе с «азовцами», меняли их, скажем, на наших летчиков. В принципе когда это в наших интересах, все можно делать, если это нам выгодно, — отметил президент.

В начале июля на Украину из Турции вернулись командиры полка «Азов», которые сдались во время осады «Азовстали» в Мариуполе. Позже их обменяли на пленных россиян и бывшего нардепа Украины Виктора Медведчука. В рамках обмена России выдали 50 пленных, а Украине — 215. Всего из плена были освобождены 108 бойцов «Азова». При этом пять командиров батальона остались на территории Турции до окончания боевых действий на Украине.