Три бойца «Азова» пойдут под суд за обстрелы жилых домов В ДНР будут судить трех бойцов «Азова», обстрелявших жилые дома из минометов в Мариуполе

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В Донецкой Народной Республике утвердили обвинительное заключение в отношении бойцов «Азова» (признан в РФ террористической организацией, деятельность запрещена) Евгения Земляка, Юрия Дмитриева и Павла Курченко, сообщает Lenta.ru со ссылкой на главную военную прокуратуру. По данным ведомства, они обстреливали жилые дома в Мариуполе из минометов.

Военнослужащих обвиняют по ряду статей УК РФ, в том числе применение в вооруженном конфликте запрещенных методов и умышленное повреждение чужого имущества общеопасным способом, повлекшее причинение значительного ущерба. Их будут судить в Верховном суде ДНР.

8 июля на Украину из Турции вернулись командиры полка «Азов», о чем сообщил президент страны Владимир Зеленский. Они сдались военным РФ во время осады «Азовстали» в Мариуполе, после чего их обменяли на пленных россиян и бывшего народного депутата Украины Виктора Медведчука. Среди вернувшихся — Денис Прокопенко, Святослав Паламырь, Сергей Волынский, Олег Хоменко и Денис Шлега. Согласно условиям обмена, «азовцы» должны были оставаться в Турции до окончания боевых действий.

Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что передача турецким руководством Украине командиров «Азова» свидетельствует о том, что Турция превращается в недружественную для России страну. Он также отметил, что Анкара выступила за ускоренное принятие Киева в НАТО и строительство завода ударных беспилотников на территории страны.