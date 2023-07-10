«Надо было расстрелять»: в Госдуме осудили передачу пленных азовцев Украине Депутат Соболев назвал выдачу Турцией Украине пленных азовцев недружественным шагом

Фото: President Of Ukraine Office/Keystone Press Agency/Global Look Pres

Депутат Госдумы, генерал-лейтенант Виктор Соболев заявил NEWS.ru, что пленных бойцов нацбатальона «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) надо было еще давно судить и расстрелять. Комментируя передачу Турцией Украине взятых в плен азовцев, он назвал действия Анкары недружественным по отношению к Москве. При этом он подчеркнул, что Турция все же является важным, но очень ненадежным партнером России по целому ряду вопросов.

Турция для нас является важным партнером по большому ряду вопросов. От закупки наших систем ПВО вопреки воле США, до воспрепятствования вступлению Швеции в НАТО. Но партнер Турция, прямо скажем, не надежный, очень ненадежный. И этот шаг с выдачей азовцев, вопреки всем договоренностям, явно недружественный. Но так резко разрывать отношения нельзя. Тем более, что мы ведь сами их выдали. Хотя их надо было еще давно, судить и расстрелять, — сказал Соболев.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что из Турции на Родину вернулись командиры полка «Азов». Они сдались военным РФ во время осады «Азовстали» в Мариуполе, после чего их обменяли на пленных россиян и бывшего народного депутата Украины Виктора Медведчука.

Среди вернувшихся — Денис Прокопенко, Святослав Паламырь, Сергей Волынский, Олег Хоменко и Денис Шлега. Согласно условиям обмена, азовцы должны были оставаться в Турции до окончания боевых действий.

Посол Украины в Турции Василий Боднар в свою очередь заявил, что Анкара заинтересована в возвращении командиров батальона «Азов». Он уточнил, что Турция на данный момент не выдвигала никаких условий для их передачи.