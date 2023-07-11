В Кремле призвали Турцию снять розовые очки Песков: никто из европейцев не хочет видеть Турцию в Европе

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Дмитрий Песков

Анкаре не стоит носить розовые очки, поскольку никто из европейцев не хочет видеть Турцию в Европе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос, считают ли в Кремле, что Турция стала придерживаться проевропейского курса и ориентироваться на Запад, передает ТАСС.

Турция может ориентироваться на Запад, и мы знаем, что в истории Турецкой Республики были периоды интенсивного ориентирования на Запад, были периоды менее интенсивного, <...> если называть вещи своими именами, Турцию никто не хочет видеть в Европе, я имею в виду европейцев. <...> Наши турецкие партнеры тоже, наверное, не должны носить розовые очки, — сказал он.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Турция согласилась принять Швецию в состав военного блока. По его словам, такая договоренность была достигнута в ходе переговоров с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, премьером Швеции Ульфом Кристерссоном и главой Евросовета Шарлем Мишелем.

10 июля министр стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин заявил, что в стране началось строительство завода по производству ударных дронов Bayraktar. Работы планируют завершить в 2025 году. 8 июля Турция и Украина подписали меморандум о развитии совместного производства БПЛА.