В Кремле отреагировали на взрыв БПЛА в Воронеже Песков: Путин в курсе инцидента в Воронеже с попаданием БПЛА в жилой дом

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Президент России Владимир Путин в курсе инцидента в Воронеже с попаданием БПЛА в жилой дом, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он добавил, что атака расценивается Москвой как нападение на гражданскую инфраструктуру страны, передает ТАСС. Он отметил, что на месте происшествия работают специальные службы.

Киевский режим продолжает атаки на объекты гражданской инфраструктуры, на жилые дома, деятельность киевского режима продолжается. Но мы продолжаем борьбу и продолжаем СВО, — сказал Песков.

Утром 9 июня дрон с взрывчаткой врезался в жилой дом в Воронеже. По словам местных жителей, прозвучали два взрыва. Позже были опубликованы кадры с места атаки беспилотника — на них видны повреждения несущей стены дома от взрыва БПЛА.

Губернатор региона Александр Гусев заявил, что три человека посекло осколками стекла. Им оказана помощь на месте, пострадавшие отказались от госпитализации.

До этого Telegram-канал SHOT сообщил, что украинские дроны-камикадзе сбросили бомбы в поле в селе Вязовом Краснояружского района Белгородской области. По информации канала, при атаке пострадал местный житель, который пас коров. Он был госпитализирован с множественными осколочными ранениями.