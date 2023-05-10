В Кремле оценили реакцию США на слова Киева о готовности «убивать россиян» Песков заявил, что на Западе не отреагировали на заявления Буданова о готовности «убивать россиян»

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Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что высказывания начальника Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилла Буданова о готовности «убивать россиян» не вызвали должной реакции со стороны стран Запада, передает ТАСС. По словам представителя Кремля, такая реакция не соответствует чудовищности сказанного.

Мы не слышали никакой реакции из европейских столиц, если я не ошибаюсь. Мы слышали ответ представителя Госдепартамента США на соответствующий вопрос одного из журналистов, где слово «осуждение» не прозвучало, но, по крайней мере, было сказано, что не одобряют. Конечно, это не та формулировка, которая, с нашей точки зрения, соответствовала бы чудовищности сказанного украинским представителем, — сказал Песков.

Буданов ранее заявил, что Киев продолжит нападать на русских по всему миру. Издание The Washington Post ранее сообщило, что Украина планировала нанести удары по Москве и Новороссийску 24 февраля, спустя год после начала спецоперации. Такой приказ одному из офицеров ГУР отдал Буданов.

Тогда Песков отметил, что заявление начальника ГУР о готовности убивать россиян чудовищно. По его словам, тем самым Буданов подтвердил, что Киев организует теракты.