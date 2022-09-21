В Госдуме заявили, что мобилизованные граждане продолжат платить ипотеку Депутат Картаполов заявил, что мобилизованные граждане продолжать выплачивать ипотеку

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Мобилизованные россияне будут обязаны платить ипотеку, однако смогут делать это из своей «новой получки», заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, передает URA.RU. Он заверил, что зарплата «будет очень высокой».

Если призовут, ипотеку будете платить из своей новой получки, которая будет очень высокая, — сказал Картаполов.

Путин в ходе обращения 21 сентября объявил частичную мобилизацию в России. Соответствующий указ уже подписан, мобилизационные мероприятия начинаются в этот же день. Перед отправкой в части призванные на военную службу будут проходить дополнительную военную подготовку в соответствии с опытом спецоперации. Кроме того, мобилизованные лица, участвующие в спецоперации, получат выплаты и статус военнослужащих, проходящих службу по контракту.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу пояснил суть указа о частичной мобилизации, сообщив, что в его рамках будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов. Он уточнил, что это 1% мобилизационного ресурса и о призыве студентов речи не идет. Также, по его словам, в спецоперации не будут участвовать срочники.