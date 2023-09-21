В Госдуме собрались проверять депутатов на употребление наркотиков Депутат ГД Хамзаев предложил Минздраву тестировать чиновников на наркотики

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы Султан Хамзаев обратился в Министерство здравоохранения с предложением в обязательном порядке тестировать чиновников на предмет употребления наркотиков, об этом он рассказал РИА Новости. По замыслу парламентария, под проверку попадут государственные и муниципальные служащие, а также депутаты всех уровней.

Не первый год отстаиваю позицию о необходимости обязательного тестирования государственных, муниципальных служащих, депутатов всех уровней на предмет потребления наркотиков. <...> С такой инициативой обратился в Минздрав России, с конкретным примером актуальности темы, — сказал законодатель.

Он подчеркнул, что тестирование должно стать обязательным условием не только при трудоустройстве, но и в ходе дальнейшей работы. По мысли Хамзаева, проверки следует устраивать внепланово, выборочно, раз в квартал и без предупреждения. Продвигаемую инициативу депутат объяснил тем, что чиновники регулярно сталкиваются со стрессами в работе, что отражается на психике людей, в связи с чем правоохранители должны знать, имел ли тот или иной служащий «знакомство» с наркотиками и есть ли у него к этому какая-либо предрасположенность.

Ранее СМИ сообщили о том, что правоохранительные органы задержали депутата Госсовета Татарстана Рустема Хасанова с одним граммом наркотика. Мужчина попался с поличным, когда забирал закладку. Согласно данным с официального сайта Госсовета Татарстана, Хасанов является членом комитета по социальной политике. В прошлом он также возглавлял благотворительный фонд «День добрых дел».

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.