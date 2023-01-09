В Госдуме рассказали о неравенстве зарплат мужчин и женщин Депутат Бессараб: женщины в России в среднем получают 70% от зарплаты мужчин

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Женщины в России в среднем получают только 70% от зарплат, которые получают мужчины, рассказала Lenta.ru депутат Светлана Бессараб. По ее словам, в стране до сих пор существует трудовое неравенство по гендерному признаку, для борьбы с ним и была утверждена Национальная стратегия действий в интересах женщин.

Еще на этапе дискутирования мы нашли взаимопонимание в том, что, к сожалению, по гендерному признаку сегодня все еще продолжается такая история, когда женщины получают в среднем всего 70% от той зарплаты, которую получают мужчины, — рассказала Бессараб.

Как подчеркнула депутат, часто женщина, работая с мужчиной на одинаковых должностях и с равными должностными обязанностями, получает меньше, чем мужчина, и с этим нужно бороться.

Депутат пояснила, что Национальная стратегия действий в интересах женщин ставит своей целью продвижение женщин на цифровых и технологических направлениях, а также предоставления больших возможностей для совмещения работы с материнством. Парламентарий пояснила, что в рамках стратегии в стране будут развивать программы, которые позволят женщинам иметь возможность воспитывать детей без отрыва от работы, а также получать новые специальности и профессии.

Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее утвердил Национальную стратегию действий в интересах женщин, которую планируется реализовать в два этапа до 2030 года, сообщается на сайте кабмина. Стратегия призвана обеспечить соблюдение принципа равенства мужчин и женщин в различных сферах, а также профилактику женского неблагополучия, повышение экономической независимости и политической активности россиянок.