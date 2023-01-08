В России утвердили новую Национальную стратегию действий в интересах женщин Мишустин утвердил Национальную стратегию действий в интересах женщин до 2030 года

Фото: duma.gov.ru

Михаил Мишустин

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил Национальную стратегию действий в интересах женщин, которую планируется реализовать в два этапа до 2030 года, сообщается на сайте кабмина. Стратегия призвана обеспечить соблюдение принципа равенства мужчин и женщин в различных сферах, а также профилактику женского неблагополучия, повышение экономической независимости и политической активности россиянок.

Стратегия будет реализована в два этапа — с 2023 по 2026 год и с 2027 по 2030 год. План ее реализации будет разработан в ближайшее время, — говорится в документе.

По данным разработчиков стратегии, российские женщины ориентированы на карьерный рост в сочетании с семейными обязанностями. При этом доля женщин, которые получают зарплату ниже средней, составляет от 60 до 80%, в связи с чем разрыв в зарплате мужчин и женщин сохраняется на уровне 28%.

Так, стратегия подразумевает вовлечение женщин в цифровую экономику, расширение их участия в предпринимательстве и технологическом секторе занятости.

В декабре полиция сорвала проведение женского активистского фестиваля «Не виновата», запланированного в Ростове-на-Дону. Фестиваль был организован в поддержку женщин, пострадавших от домашнего насилия.