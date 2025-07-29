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29 июля 2025 в 10:37

В Госдуме раскрыли, как Россия сможет выдержать удар НАТО

Депутат Соболев призвал усилить Вооруженные силы России на случай агрессии НАТО

Виктор Соболев Виктор Соболев Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Вооруженные силы России необходимо усилить до уровня, когда они будут способны отразить агрессию любого геополитического противника, включая блок НАТО, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев. По его словам, в РФ также необходимо развивать оборонно-промышленный комплекс и военно-патриотическое воспитание молодежи.

Что мы должны сделать, [чтобы выдержать удар НАТО]? Первое, мы должны сделать все, чтобы усилить наши ВС до уровня, когда они будут способны отразить агрессию любого геополитического противника, включая блок НАТО. Это не так просто, но это возможно. Второе — развить в полном объеме оборонно-промышленный комплекс. Он восстанавливается, но хотелось бы, чтобы это действительно было целенаправленно. Третье — очень важно, чтобы наша молодежь, начиная с детского сада, была под военно-патриотическим воспитанием, — пояснил Соболев.

Он отметил, что ключевыми задачами по противодействию Альянсу также являются достижение финансового суверенитета и устойчивое развитие экономики без охлаждения. Депутат подчеркнул, что сегодня Россия обладает необходимыми для этого ресурсами, людьми и научным потенциалом. Он призвал сосредоточиться на национальных интересах и долгосрочных целях развития страны.

Также РФ для противодействия НАТО нужно добиться финансового суверенитета. Мы способны это сделать. У нас есть для этого ресурсы, у нас для этого есть люди, у нас для этого осталась наука. Поэтому все нужно сделать, чтобы страна развивалась. Никакого охлаждения экономики быть не должно. Разве с таким курсом мы сможем добиться победы над фашистами? Мы должны видеть свои национальные интересы, видеть то, что страна должна развиваться, и добиться целей своего развития. Мы это сделать можем, — резюмировал Соболев.

Ранее глава транспортного ведомства ЕС Апостолос Цицикостас заявил, что европейские дороги в большинстве своем непригодны для прохождения по ним военной техники. По его словам, это следует учитывать на случай потенциального конфликта с Россией.

Немецкий политик Ральф Нимайер ранее заявил, что страны НАТО могут организовать провокацию в отношении Калининградской области. Он отметил, что западные страны могут использовать в качестве предлога заявления о якобы осуществляемом Россией глушении GPS-сигналов с территории региона.

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