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29 июля 2025 в 09:23

В Европе признали непригодность дорог на случай конфликта с Россией

Еврокомиссар Цицикостас: дороги ЕС непригодны для переброски военной техники

Фото: Armin Weigel/dpa/Global Look Press

Европейские дороги в большинстве своем непригодны для прохождения по ним военной техники, заявил в беседе с Financial Times глава транспортного ведомства ЕС, еврокомиссар Апостолос Цицикостас. По его словам, это следует учитывать на случай потенциального конфликта с Россией.

У нас есть старые мосты, которые нужно модернизировать, узкие мосты, которые необходимо расширить, и отсутствующие мосты, которые нужно построить, — подчеркнул он.

Переброска военной техники из западной части Европы в восточную, по оценке еврокомиссара, может занимать недели и даже месяцы. Этот срок хотят сократить до нескольких часов или максимум до пары дней путем модернизации 500 инфраструктурных проектов вдоль четырех военных коридоров, пересекающих континент, резюмировал Цицикостас.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия направила Киеву официальное предупреждение о возможной полной приостановке финансовой поддержки из-за давления на антикоррупционные органы. Отмечается, что решение связано с попытками лишить независимости Национальное антикоррупционное бюро и Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

До этого стало известно, что более 40% жителей Европы не знакомы с ключевыми лидерами НАТО и ЕС, включая генсека Североатлантического альянса Марка Рютте и главу европейской дипломатии Каю Каллас. Опрос проводился среди 3,5 тысячи граждан ФРГ, Франции, Италии, Испании, Польши, Румынии и Швеции.

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