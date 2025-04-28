В Госдуме раскрыли, будут ли наказывать россиян за тунеядство Депутат Бессараб исключила появления в России наказаний за тунеядство

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Наказание за тунеядство в России не появится, заявила NEWS.ru член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. При этом, по ее словам, подобные предложения часто звучали со стороны представителей оппозиционных фракций.

Нет, конечно, ни в коем случае нельзя допускать наказаний, какой-то ответственности за то, что в СССР называлось тунеядством. Такой формы административного взыскания никогда не будет. В этом я вполне уверена. Хотя такие предложения неоднократно звучали на уровне законодательных органов власти. В том числе в Государственной думе, например со стороны оппозиционных фракций, — сказала Бессараб.

Ранее стало известно, что правительство подготовило план мероприятий по противодействию нелегальной занятости в России на период 2025–2027 годов. Согласно ему, власти начнут выявлять неработающих граждан трудоспособного возраста.

До этого менеджер Роскачества Ирина Шульженко заявила, что побороть усталость и повысить мотивацию можно, если отслеживать свой режим сна, принимать витамины, а также качественно отдыхать. Она призвала делать 10-минутные перерывы каждые 50 минут работы и уделять это время прогулке или разминке.