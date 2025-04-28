Работникам раскрыли, как просто и эффективно повысить продуктивность Менеджер Роскачества Шульженко посоветовала работникам следить за режимом сна

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Побороть усталость и повысить мотивацию можно, если отслеживать свой режим сна, принимать витамины, а также качественно отдыхать, заявила «Газете.Ru» менеджер Роскачества Ирина Шульженко. Она призвала делать десятиминутные перерывы каждые 50 минут работы и уделять это время прогулке или разминке.

Необходимо <...> не перегружать себя задачами и соблюдать баланс между отдыхом и работой. Если есть возможность не ехать в офис и поработать удаленно, стоит так и сделать, если организм требует остаться дома, — посоветовала Шульженко.

Она также отметила важность внутренней мотивации. По ее словам, четко поставленные цели, признание успехов и возможность профессионального роста помогают ощущать свой прогресс.

Бизнес-психолог Гульнара Зиннатуллина ранее заявила, что признаками выгорания являются апатия и раздражительность. По ее словам, в 2024 году более 60% российских работников столкнулись с симптомами профессионального истощения.