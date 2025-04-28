Психолог назвала первые симптомы профессионального выгорания Психолог Зиннатуллина: признаками выгорания являются апатия и раздражительность

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Признаками выгорания являются апатия и раздражительность, заявила NEWS.ru бизнес-психолог Гульнара Зиннатуллина. По ее словам, в 2024 году более 60% российских работников столкнулись с симптомами профессионального истощения, причем наиболее уязвимыми оказались специалисты IT-сферы, медицины и образования.

Статистика 2024 года демонстрирует тревожную динамику: около 63% сотрудников подтверждают признаки профвыгорания. Особенно уязвимыми оказались специалисты в сферах IT, медицины и образования, где эмоциональное истощение достигает пика. Профессиональное выгорание подкрадывается незаметно. Основные симптомы включают эмоциональную апатию и повышенную раздражительность, — пояснила Зиннатуллина.

По словам психолога, помимо апатии и раздражительности, к ключевым симптомам относятся хроническая усталость и снижение работоспособности. При этом она отметила, что в группе риска часто оказываются ответственные и увлеченные сотрудники, склонные игнорировать переутомление.

К симптомам также относятся хроническая усталость и снижение продуктивности. Неочевидная особенность заключается в том, что выгорание нередко поражает людей с высоким уровнем внутреннего драйва. Такие сотрудники работают в режиме энтузиазма на пределе, игнорируя тревожные сигналы: хронический стресс, нарушения сна, повышенную тревожность или чувство постоянного сомнения. Именно эти успешные работники нередко оказываются в эпицентре кризиса, — резюмировала Зиннатуллина.

Ранее клинический психолог Екатерина Вали заявила, для того чтобы избежать выгорания, необходимо ежедневно выделять 15 минут для качественного отдыха. Она объяснила, что если подобное происходит у супругов, то это может закончиться разводом и депрессией.