В Госдуме предложили ужесточить борьбу с «цветочными вандалами» Депутат Иванов предложил отправлять любителей срывать сирень на озеленительные работы

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Власти российских городов тратят немалые средства на озеленение территорий, однако некоторые несознательные граждане портят клумбы и срывают сирень, поэтому в Госдуме предложили вместо штрафов отправлять хулиганов на принудительные работы по озеленению, сообщил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» депутат Максим Иванов.

К таким вещам надо относиться более серьезно. В законе прописаны принудительные работы за срыв сирени или порчу клумбы. Стоит подумать о том, чтобы в таких случаях почаще отправлять людей на озеленение, — отметил парламентарий.

Он также посоветовал гражданам не проходить мимо "цветочных грабителей и либо делать им замечания, либо снимать на камеру и передавать материалы в правоохранительные органы.

Юрист Ольга Власова, в свою очередь, напомнила, что за порчу зеленых насаждений предусмотрена не только административная ответственность (штраф, исправительные работы или даже арест на 15 суток), но и уголовная. Если суд докажет, что цветы сорваны из корыстных побуждений с прямым умыслом, и сумма ущерба при этом превысит 2500 рублей, то такой поступок будет квалифицирован уже как уголовное преступление. Причем сорванные цветы будут проходить как кража, а сломанная сирень — как незаконная рубка лесных насаждений.

Уголовную ответственность за кражу гражданин несет с 16 лет. Сирень — это уже не цветы, а кустарник или дерево, наказание строже, — подчеркнула юрист.

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