В ГД предложили Польше вернуть территории, полученные после Второй мировой Володин предложил Польше вернуть земли, полученные после Второй мировой войны благодаря СССР

Фото: Аркадий Шайхет/РИА Новости

Великая Отечественная война 1941-1945 гг.. Жители Данцига выходят из укрытий после освобождения города советскими войсками. Март 1945 г

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил Польше вернуть часть своих территорий тем странам, которые отдали их по итогам Второй мировой войны, передает РИА Новости. Таким образом он отреагировал на сообщения о начале подсчета Варшавой «ущерба» от действий СССР во время и после Второй мировой.

Им (Польше) пора бы вспомнить, благодаря какому государству, какому народу они сегодня существуют. Не было бы Польши, не было бы. И если их так что-то не устраивает, пускай возьмут и вернут часть своих территорий тем странам, которые по итогам Второй мировой войны эти территории им отдали по решению Советского Союза, — заявил Володин.

Ранее Комиссия по стандартизации географических названий Польши рекомендовала жителям республики называть Калининград польским топонимом «Крулевец», а Калининградскую область — Крулевецкой. В комиссии считают, что нынешнее название искусственное и не связано с городом.

Власти Калининградской области призвали Польшу придерживаться официального названия города. В пресс-службе администрации добавили, что с таким же успехом польский город Гданьск можно называть Данцигом, а саму Польшу — Царством Польским.