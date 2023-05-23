Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил Польше вернуть часть своих территорий тем странам, которые отдали их по итогам Второй мировой войны, передает РИА Новости. Таким образом он отреагировал на сообщения о начале подсчета Варшавой «ущерба» от действий СССР во время и после Второй мировой.
Им (Польше) пора бы вспомнить, благодаря какому государству, какому народу они сегодня существуют. Не было бы Польши, не было бы. И если их так что-то не устраивает, пускай возьмут и вернут часть своих территорий тем странам, которые по итогам Второй мировой войны эти территории им отдали по решению Советского Союза, — заявил Володин.
Ранее Комиссия по стандартизации географических названий Польши рекомендовала жителям республики называть Калининград польским топонимом «Крулевец», а Калининградскую область — Крулевецкой. В комиссии считают, что нынешнее название искусственное и не связано с городом.
Власти Калининградской области призвали Польшу придерживаться официального названия города. В пресс-службе администрации добавили, что с таким же успехом польский город Гданьск можно называть Данцигом, а саму Польшу — Царством Польским.