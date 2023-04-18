В Госдуме оценили план Макрона по миру между Россией и Украиной Депутат Чепа не увидел перспектив в подготовке Макроном плана по мирному урегулированию на Украине

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Эммануэль Макрон

Намерение президента Франции Эммануэля Макрона обратиться к Китаю с планом, который может поспособствовать мирным переговорам России и Украины, не имеет перспектив, заявил изданию Lenta.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Ранее Макрон выразил намерение обсудить с властями КНР план мирного урегулирования ситуации на Украине. Президент Франции поручил разработать рамочную программу, которая могла бы стать основой для будущих переговоров Москвы и Киева уже этим летом.

Непонятна реакция, в том числе и Макрона, на китайскую инициативу. Если бы действительно были бы какие-то искренние позывы, то реакция была бы давно, и она была бы адекватной. Я не вижу перспектив у этого, — высказал мнение Алексей Чепа.

Между тем, в Кремле заявили, что не получали от Парижа информации о мирном плане по Украине. Как уточнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Москве наслышаны о «каких-то сообщениях», но Франция до сих пор не направляла никакие предложения.

В феврале руководство КНР обнародовало план мирного урегулированию на Украине. Пекин призвал уважать суверенитет всех государств, гарантировать их независимость и территориальную целостность, а также отказаться от обеспечения собственной безопасности в ущерб безопасности других стран. Единственным выходом из украинского кризиса в Китае считают диалог и переговоры. Также в КНР настаивают на обеспечении безопасности мирного населения, создании гуманитарных коридоров для эвакуации людей из зоны конфликта, строгом соблюдении гуманитарного права и необходимости избегать ударов по гражданским объектам.