В Госдуме оценили идею проведения военных сборов для неслуживших Депутат Швыткин поддержал идею военных сборов для неслуживших россиян

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Идея организации специальных военных сборов для военнообязанных россиян, не проходивших срочную службу, должна быть поддержана, считает замглавы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. В беседе с Lenta.ru он отметил, что на таких сборах граждане смогут получить военно-учетную специальность.

Я считаю, что каждый мужчина должен уметь защищать свою Родину. Соответственно, иметь какую-либо военную специальность, будь то стрелок, наводчик-оператор, механик-водитель и так далее, — заявил Швыткин.

По его словам, при возникновении необходимости восполнить дефицит той или иной военной специальности можно призывать тех, кто ее не имеет и не служил в армии, для обучения этой специальности на сборах.

Сборы у нас длятся не более двух месяцев. Первоначальными навыками за это время можно овладеть, — уверен депутат.

При этом он подчеркнул, что призыв на сборы не служивших ранее россиян должен быть законодательно закреплен в рамках правового поля с учетом индивидуального положения каждого гражданина, в том числе семьи, состояния здоровья и так далее.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе граждан на военные сборы в 2023 году. Согласно документу, они будут проходить в Вооруженных силах, войсках Нацгвардии, органах госохраны и ФСБ.