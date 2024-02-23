В Госдуме не исключили потерю Арменией территориальной целостности без ОДКБ Депутат Журавлев: Армения рискует потерять территориальную целостность без ОДКБ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев предположил в разговоре с NEWS.ru, что Армения рискует потерять территориальную целостность, если выйдет из ОДКБ. Он отметил, что премьер-министр республики Никол Пашинян должен помнить: устав ОДКБ не предусматривает заморозку членства в организации.

Пашинян извивается как змея, пытаясь представить, будто во всех его политических и военных неудачах виновен блок ОДКБ. Но ОДКБ защищает территории входящих в него стран, а Карабах никогда не являлся частью Армении. По всем международным нормам Карабах принадлежал Азербайджану. Хотел бы напомнить Пашиняну: никакой заморозки устав ОДКБ не предусматривает. Из блока можно только выйти, и тогда территориальную целостность Армении вряд ли кто-то сможет гарантировать, — добавил Журавлев.

Ранее Пашинян заявил, что участие Армении в ОДКБ в настоящий момент заморожено. При этом вопрос о сохранении российской военной базы в Армении не стоит на повестке дня, добавил политик.

Он пояснил, что в ОДКБ «доминирует Москва», а до этого сообщил, что Ереван не является союзником Москвы по вопросу Украины. Глава правительства напомнил, что Алма-Атинская декларация 1991 года распространяется на все подписавшие ее бывшие республики СССР, в том числе Россию и Украину, признавших границы друг друга.

Кроме того, Пашинян обвинил РФ в нарушении обязательств в отношении Армении. Он подчеркнул, что в заявлении от 9 ноября 2020 года нет пункта, согласно которому Москва имеет возможность контролировать транспортные коммуникации, проходящие в республике. Политик также выразил мнение, что миротворческий контингент РФ ответственен за выход армян из Карабаха, которых в регионе не осталось.

Позднее первый зампред комитета Госдумы по СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий констатировал, что отношение граждан Армении к России кардинально отличается от позиции премьер-министра страны Никола Пашиняна, отказавшегося считать Ереван союзником Москвы. По его мнению, Россия всегда будет помогать Армении и защищать ее, поскольку между странами сложились длительные дружеские отношения.