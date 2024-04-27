В ГД раскрыли, почему хотят запретить криптовалюту в России Депутат Аксаков: крипта в России не нужна, оставьте ее для заграничных расчетов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На территории РФ единственной валютой для расчетов, оплаты и финансовых операций является российский рубль, рассказал NEWS.ru председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Парламентарий отметил, что намерение запретить криптовалюту в РФ связано с ее оборотом именно внутри РФ, а не за пределами страны.

Единственная валюта для расчетов, оплаты и совершения финансовых операций на территории России — это российский рубль. Мы прописываем в законодательстве, что есть такое явление, как криптовалюта, и запрещаем ее для платежей внутри нашей страны. За границей, пожалуйста, если что-то хотите оплачивать, это ваше право, — добавил Аксаков.

Ранее в Госдуму РФ внесли инициативу, регулирующую майнинговую деятельность в стране. В частности, депутаты хотят запретить организацию обращения цифровой валюты.

Согласно законопроекту, определять требования к деятельности физических и юридических лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты, будет правительство РФ при участии Банка России. Контроль деятельности возьмет на себя Минцифры.

Осуществлять майнинг на территории страны получат право только российские юрлица и индивидуальные предприниматели. При этом они должны быть включены в соответствующий реестр.

Ранее заместитель министра финансов США Адевале Адейемо заявил, что в последнее время Россия все чаще стала прибегать к альтернативным платежным механизмам вроде криптовалюты для обхода западных санкций. По его словам, необходимо ввести инструмент вторичных санкций против иностранных поставщиков цифровых активов.