В РФ предложили урегулировать майнинговую деятельность Госдума: внесена инициатива о запрете организации обращения криптовалют в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Госдуму РФ внесли инициативу, регулирующую майнинговую деятельность в стране, говорится в документе, размещенном в электронной базе данных нижней палаты парламента. В частности, депутаты хотят запретить организацию обращения цифровой валюты.

Принятие законопроекта позволит сформировать правоприменительную практику, которая в том числе будет способствовать обеспечению дальнейшего комплексного регулирования вопросов, связанных с выпуском и оборотом цифровых валют, — следует из пояснительной записки.

Согласно законопроекту, определять требования к деятельности физических и юридических лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты будет правительство РФ при участии Банка России. Контроль деятельности возьмет на себя Минцифры.

Осуществлять майнинг на территории страны получат право только российские юрлица и индивидуальные предприниматели. При этом они должны будут включены в соответствующий реестр.

Ранее заместитель министра финансов США Адевале Адейемо заявил, что в последнее время Россия все чаще стала прибегать к альтернативным платежным механизмам вроде криптовалюты для обхода западных санкций. По его словам, необходимо ввести инструмент вторичных санкций против иностранных поставщиков цифровых активов.