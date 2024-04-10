Трюк РФ с криптовалютами заставил США усомниться в эффективности санкций Минфин США: Россия обходит санкции через альтернативные платежные механизмы

В последнее время Россия все чаще стала прибегать к альтернативным платежным механизмам вроде криптовалюты для обхода западных санкций, сообщил заместитель министра финансов США Адевале Адейемо, передает РИА Новости. По его словам, необходимо ввести инструмент вторичных санкций против иностранных поставщиков цифровых активов.

Мы видим, что Россия все чаще обращается к альтернативным платежным механизмам, в том числе к стейблкоинам, в попытке обойти наши санкции, — говорится в сообщении.

11 марта стоимость биткоина — самой популярной криптовалюты в мире — достигла исторического максимума. В ходе торгов на Binance курс превысил $72 тысячи.

Ранее депутат Андрей Луговой во время выступления в Государственной думе заявил, что криптовалюта является единственным способом пополнения кошельков иностранных агентов. По его словам, иноагенты являются инструментами мягкой силы Госдепа США и МИД Великобритании. Парламентарий добавил, что в России необходимо всячески препятствовать их финансированию из-за рубежа.

При этом заместитель председателя Банка России Ольга Полякова заявила, что регулятор по-прежнему не рассматривает криптовалюты как средство платежа в стране. По словам Поляковой, ЦБ видит риски в инвестировании в подобные активы.