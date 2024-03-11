Биткоин второй раз за несколько дней обновил исторический максимум Binance: стоимость биткоина превысила $72 тысячи

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Стоимость биткоина достигла $72,266 тысячи в ходе торгов в понедельник, 11 марта, следует из данных площадки Binance. Таким образом, криптовалюта второй раз за несколько дней обновила исторический максимум.

К моменту 14:50 мск биткоин превысил порог в $72 тысячи, однако позднее замедлил рост, остановившись на отметке в $71,53 тысячи к 14:58 мск.

8 марта криптовалюта также обновила рекорд, дойдя до $70 тысяч. Тогда цена биткоина росла на 1,08% — в среднем до $68 тысяч. По состоянию на 18:39 мск он поднимался на 0,94% за сутки — до $67,8 тысячи, незадолго до этого его курс вырос до $69 тысяч. А еще мгновением ранее — до $69,9 тысячи, что стало прежним максимумом.

По данным Reuters, традиционные институты и большие компании вкладывают свои деньги в биткоины, что становится его движущей силой. По информации издания, несмотря на свою сильнейшую волатильность, эта криптовалюта бьет новые рекорды.

Также влияние оказывает ажиотаж, вызванный ожиданиями снижения процентных ставок в США. Гендиректор CF Benchmarks Суй Чанг считает, что биткоин может привлекать инвесторов и потенциалом диверсификации. При этом, предупредили эксперты, если криптовалюта вновь рухнет, то она унесет за собой в бездну половину криптоиндустрии.