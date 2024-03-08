Стоимость биткоина достигла исторического максимума Стоимость биткоина достигла $70 тысяч

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Стоимость биткоина достигла исторически рекордного значения, достигнув $70 тысяч, передает РИА Новости. Отмечается, что цена этой криптовалюты росла на 1,08% — в среднем до $68 тысяч.

На крупнейшей по объему торгов цифровыми валютами бирже Binance биткоин по состоянию на 18:39 мск поднимался на 0,94% за сутки — до $67,8 тысячи, незадолго до этого его курс вырос до $69 тысяч. А еще мгновением ранее — до $69,9 тысячи, что является новым максимумом.

По данным Reuters, традиционные институты и большие компании вкладывают свои деньги в биткоины, что становится его движущей силой. По информации издания, несмотря на свою сильнейшую волатильность, эта криптовалюта бьет новые рекорды.

Кроме прочего, влияет ажиотаж, вызванный ожиданиями снижения процентных ставок в США. Гендиректор CF Benchmarks Суй Чанг считает, что биткоин может привлекать инвесторов и потенциалом диверсификации. При этом, предупредили эксперты, если криптовалюта вновь рухнет, то она унесет за собой в бездну половину криптоиндустрии.

До этого трейдер и майнер Евгений Каминский заявил, что возможность инвестирования в криптовалюты принесет выгоду для государства с точки зрения налогообложения. При этом, по его словам, вопрос способности инвесторов адекватно оценивать риски пока остается открытым, поэтому важно вести просветительскую работу среди населения.