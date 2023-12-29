В ГД призвали ФСБ разобраться с сообщениями о незаконном выселении в Сочи Депутат Журавлев призвал ФСБ разобраться с риелторами-мошенниками в Сочи

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алексей Журавлев

Депутат Госдумы Алексей Журавлев призвал ФСБ разобраться с риелторами-мошенниками в Сочи и теми, кто их покрывает, если опубликованная в Интернете информация подтвердится. Таким образом он прокомментировал NEWS.ru сообщения о том, что в поселке Дагомыс в одном из домов забаррикадировалась семья, утверждающая, что старается отстоять свое право на купленное жилье. По словам людей, которые считают себя пострадавшими, их пытаются выселить с помощью полиции.

Во всех регионах страны, кажется, уже навели порядок с недвижимостью, а Краснодарский край все греется на солнышке, закрывая глаза на откровенные преступления. А если на стороне жуликов выступает еще и полиция, то необходимо искать на нее управу в Следственном комитете, прокуратуре и ФСБ — силовики просто обязаны реагировать на подобное беззаконие, — заявил депутат.

По его словам, в регионе риелторские мошенничества не редкость и федеральные власти вплотную занимаются несколькими подобными случаями, сталкиваясь с настоящими мафиозными структурами. Журавлев добавил, что на законодательном уровне уже сделано все возможное, правила игры установлены, «но не все региональные власти, очевидно, их придерживаются».

Ранее юрист Илья Русяев заявил, что россиянам, планирующим снять квартиру или любое другое помещение на новогодние праздники, следует предварительно сфотографировать ее текущее состояние. Такая мера позволит обезопасить себя от необоснованных обвинений в порче имущества со стороны арендодателя. Также юрист рекомендует внимательно проверять документы владельца квартиры, чтобы не наткнуться на мошенников.