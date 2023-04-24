«Утку пустили»: в ГД отреагировали на планы украинского удара по Москве Депутат Журова призвала проверить сообщения о планах Украины атаковать Москву

Фото: Министерства обороны Украины

Достоверность документов, согласно которым Украина готовила атаку на Москву и Новороссийск в феврале этого года, вызывает сомнения, подчеркнула первый заместитель главы комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. В беседе с Lenta.ru она призвала проверить эту информацию и не исключила, что сообщения о появлении документов могут оказаться информационным вбросом.

Я не очень верю документам, которые всегда так неожиданно появляются, и всех призываю верить только тогда, когда мы документ увидели, и достоверность его была доказана <...> Может, <...> это просто утку какую-то пустили, чтобы мы это специально распространяли, — предположила Журова.

Накануне The Washington Post рассказала о якобы имевших место планах Украины нанести массированную атаку по Москве и Новороссийску 24 февраля 2023 года, удар был отложен по требованию США. Издание при этом ссылалось на секретные документы Пентагона, утечка которых произошла недавно.

Ранее сообщалось о появлении в соцсетях видеозаписи с места падения украинского дрона в Подмосковье. Беспилотник, упавший в подмосковном Ногинске возле садового товарищества «Заря» в Богородском городском округе, сломал несколько деревьев. Обломки летательного аппарата разлетелись на несколько десятков метров.